Инцидентът с баща и дете, пострадали при падане от атракционна люлка по време на панаира в Антоново, отново поставя въпроса доколко безопасни са увеселителните съоръжения и кой носи отговорност, когато забавлението се превърне в трагедия.

Преди ден 42-годишен мъж и 9-годишното му дете паднаха от около два метра височина, след като по време на работа на съоръжението се скъсала метална тръба, към която била закрепена двуместната седалка. Двамата са настанени в болница в Търговище, като по първоначални данни няма опасност за живота им. По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да установи причините за инцидента и евентуална отговорност.

Случаят далеч не е изолиран. Само през последните две години в България и Европа бяха регистрирани редица тежки инциденти с атракциони, като причините варират – от технически повреди и лоша поддръжка до човешки грешки.

Поредица от инциденти

На 2 юни тази година 12-годишно момче падна от атракцион в столичния квартал „Младост“ 3. Последвалата проверка установи, че съоръжението е било технически изправно и с всички необходими разрешителни. Според проверяващите причината е, че детето е направило опит да слезе от атракциона, докато той все още се движел.

През април във виенския Пратер петима души пострадаха, след като вагон на популярното детско влакче „Влакчето на джуджетата“ дерайлира. Разследването посочи като причина грешка на водача и несъобразена скорост, а не техническа неизправност.

В Гърция съдът вече произнесе присъди по трагичния случай от 2024 г., при който загина 19-годишен младеж на атракциона „Crazy Dance“ в Халкидики. Прокуратурата установи, че съоръжението е било в крайно лошо техническо състояние, със сериозна корозия, без необходимите стандарти за безопасност и без адекватна поддръжка. Осъдени бяха собственикът, неговата съпруга, операторът и инженерът, сертифицирал атракциона.

Случаите от миналото лято по българското Черноморие

През април 2025 г. двама мъже пострадаха при повреда на въртележка в лунапарк в Ямбол. Единият получи тежка черепно-мозъчна травма и беше с опасност за живота, а другият се размина със счупено ребро. По случая беше образувано досъдебно производство.

През август 2025 г. 16-годишен младеж беше приет в болница след инцидент с воден атракцион тип „плаващ дюшек“ в Слънчев бряг, след като паднал при рязка маневра на лодката. Разследването трябваше да установи дали са спазени правилата за безопасност.

Най-тежкият случай остава трагедията от 18 август 2025 г., когато 8-годишно момче загина след падане от парасейлинг край Южния плаж в Несебър. По данни от разследването по време на полета се е скъсал елемент от оборудването и детето е паднало от около 50 метра височина.

Кой носи отговорност?

Отговорността зависи от причината за конкретния инцидент.

Когато произшествието е вследствие на техническа неизправност, липса на поддръжка или неспазване на нормативните изисквания, отговорност могат да носят собственикът на съоръжението, операторът, фирмата, която го стопанисва, както и лицата, удостоверили неговата техническа годност. Именно такава беше и констатацията по трагичния случай в Гърция.

Когато съоръжението е технически изправно, но правилата не са спазени от ползвателя, както при случая в столичния квартал „Младост“, причината може да бъде човешко поведение, а не дефект на атракциона.

При водните атракциони отговорността е споделена между операторите и клиентите. Операторите са длъжни да осигурят технически изправно оборудване, инструктаж, спасителни средства и квалифицирани водачи, а ползвателите трябва да изпълняват указанията за безопасност.

Засилен контрол, но и нерешени проблеми

След трагедията в Несебър бяха приети законодателни промени, предвиждащи по-строг контрол върху водните атракциони. Изпълнителната агенция „Морска администрация“ вече извършва засилени проверки, които обхващат техническата изправност на оборудването, състоянието на въжетата, карабинерите, спасителните жилетки, квалификацията на водачите и спазването на правилата за безопасност. При първите проверки не са установени нарушения.

При лунапарковете всяко съоръжение трябва да разполага с технически паспорт и ежегодно да преминава прегледи от инженер-конструктори, които оценяват неговата годност за експлоатация. В същото време представители на бранша предупреждават, че новият закон може да доведе до административен вакуум заради липсата на акредитирани компании, които да извършват необходимите проверки по новите правила.

Инцидентът в Антоново показва, че въпросът за безопасността на атракционите остава изключително актуален. Всяко ново произшествие поставя на изпитание не само техническата надеждност на съоръженията, но и ефективността на контрола, качеството на поддръжката и спазването на правилата както от операторите, така и от посетителите.