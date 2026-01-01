Тийнейджърите, които употребяват канабис, може да са изложени на по-висок риск от развитие на сериозни психични разстройства в ранна зряла възраст. Това показва мащабно ново проучване, публикувано в списание JAMA Health Forum и цитирано от „Сайънс дейли“.

Изследването е проследило 463 396 юноши на възраст между 13 и 17 години до навършване на 26-годишна възраст. Данните показват, че младежите, които са съобщили, че са употребявали канабис през предходната година, впоследствие са били изложени на значително по-висок риск от развитие на психотични разстройства, биполярно разстройство, депресия и тревожност.

Два пъти по-висок риск от психотични и биполярни разстройства

Според резултатите рискът от развитие на психотично и биполярно разстройство е бил приблизително два пъти по-висок при тийнейджърите, употребяващи канабис.

Какви са последиците от употребата на канабис в юношеска възраст

Проучването е проведено от изследователи от консорциума Kaiser Permanente, програмата „Правилен старт от самото начало“ към Института за обществено здраве на САЩ, Калифорнийския университет в Сан Франциско (UCSF) и Университета на Южна Калифорния (USC).

Анализ на над 460 хиляди здравни досиета

Изследването се основава на данни от електронни здравни досиета, събрани по време на рутинни педиатрични прегледи в периода 2016–2023 г.

Средно употребата на канабис е била отчетена между 1,7 и 2,3 години преди поставянето на диагноза за психично разстройство.

Тъй като участниците са проследявани в продължение на години, авторите посочват, че резултатите предоставят по-силни доказателства, че употребата на канабис през юношеството може да допринесе за развитието на психични заболявания на по-късен етап.

Призив за спешни мерки

„С увеличаването на силата на действие на продуктите с канабис и все по-агресивното им рекламиране, това проучване показва, че употребата на канабис сред подрастващите е свързана с двукратно по-висок риск от развитие на психотични и биполярни разстройства – две от най-сериозните психични заболявания“, заяви д-р Лин Силвър, директор на програмата „Правилен старт от самото начало“ към Института за обществено здраве и съавтор на изследването.

По думите ѝ резултатите показват необходимостта от спешни действия в сферата на общественото здраве.

„Доказателствата ясно сочат за нуждата от спешни мерки в областта на общественото здравеопазване – такива, които да намалят силата на действие на продукта, да дадат приоритет на превенцията, да ограничат достъпа на младите до тези продукти, както и рекламирането им и да разглеждат употребата на канабис сред подрастващите като сериозен здравен проблем, а не като безобидно поведение“, допълни тя.