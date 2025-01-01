Канабисът е едно от най-често употребяваните вещества сред тийнейджърите по света. Този период от живота обаче съвпада с ключова фаза в развитието на мозъка – етап, върху който употребата на наркотика може да окаже сериозно въздействие.

Това пише в проучване на изследователи от университета „Макгил“ в Монреал, Канада. Според психиатъра Масимилиано Ори, водещ автор на изследването, „младите хора под 15 години са в критичен период на развитие на мозъка, което може да ги направи по-уязвими към ефектите на канабиса върху психичното здраве“. На тази възраст областта на мозъка, свързана с емоциите, се развива по-бързо от тази, отговаряща за разсъждението, която продължава да узрява до двадесетата им година.

Учените са проследили 1591 участници от раждането им до 23-годишна възраст. Събраните данни им позволили да установят три профила: неупотребяващи (60%), късни потребители (20%) и ранни и редовни потребители (20%). Изследователите са коригирали моделите си, като са взели предвид 32 фактора, които е вероятно да повлияят на резултатите като социално-икономически статус, медицинска история и употреба на вещества от родителите.

Техните открития? Употребата на марихуана преди 15-годишна възраст е свързана с 51% по-висок риск от психични разстройства и 57% по-висок риск от депресия или тревожност. Освен това тези млади хора са с 86% по-склонни да потърсят лекарска помощ заради наранявания или отравяния. Не е наблюдавана обаче корелация с респираторни заболявания или суицидно поведение.

При младите потребители, които са започнали да използват след 15-годишна възраст, изследователите не са констатирали значително увеличение на случаите на психични разстройства, въпреки че се е запазило леко увеличение на консултациите, свързани с физически наранявания. Непотребителите, както се очаква, са най-малко засегнати от негативните ефекти.

Изследователите призовават за по-ефективни превантивни мерки. Макар легализирането на канабиса в някои страни да е нормализирало употребата му, това проучване служи като напомняне, че консумацията му не е безрискова.