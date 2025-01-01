Кметът на София Васил Терзиев посрещна украински деца коледарчета в Столичната община (СО). Това съобщиха от пресцентъра на Общината. Децата бяха придружени от украинския посланик в България Олеся Илашчук.

Децата отправиха празнични благопожелания към столицата и нейните жители. Събитието премина в духа на коледните традиции и беше символ на приятелството, солидарността и културната близост между българския и украинския народ, отбелязват от пресцентъра на СО.

Кметът приветства децата и техните родители, като изрази радостта си от присъствието им – „толкова красиви, усмихнати и носещи светлина със себе си“. Той отправи благодарност към посланика на Украйна в България Олеся Илашчук за инициативата, обединяваща хората и напомняща за силните връзки между двата народа.

“С цялото си сърце отвръщаме на подкрепата с любов и благодарност, затова отправяме най-искрените си пожелания към вас за здраве, късмет и успех на всичко, което предприемате за вашия град, за вашия екип и за всички хора, за които работите всеки ден. Благодарим за човечността, за топлината на вашите сърца, с които помагате на Украйна. Вашата съпричастност е светлина, която стопля, дава сили и вяра в доброто и в справедливостта, и връща увереността в утрешния ден”, каза Илашчук, цитирана от пресцентъра.

В обръщението си Терзиев подчерта, че българи и украинци споделят общи традиции и ценности, а коледарските песни са не само част от празничния обичай, но и израз на благопожелания, отправени с обич и вяра в по-добри и светли дни.

Кметът отбеляза още, че в София и в България живеят много украински семейства и деца, които са намерили приятели, подкрепа и разбиране, и подчерта, че столицата е и техен дом – място, в което са приети с отворени сърца.

Той пожела на децата и техните семейства здраве, радост и късмет, както и още повече приятели, с които да споделят мечтите, успехите и игрите си. Децата изпълниха и популярната украинска песен „Щедрик“ („Щедровик“) – за лястовицата, символ на добрата вест, новото начало и дома, посочват още от пресцентъра на Столичната община.

Фестивал по случай Националния празник на Украйна беше организиран на 24 август тази година в столицата. В рамките на фестивала от 20:00 до 23:30 централната сграда на Столичната община бе осветена в цветовете на украинското знаме.