Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов отхвърли критиките на „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) срещу процедурата за възлагане на обществената услуга за железопътен превоз на пътници, като подчерта, че конкурсът е задължителна реформа, заложена именно от ПП-ДБ в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Това написа Караджов в официалната си страница във Фейсбук по повод внесената от коалицията декларация за прекратяване на процедурата.

Вицепремиерът в оставка посочи, че реформата е приета с решение на Министерския съвет през 2022 г. от кабинета „Кирил Петков“ и е одобрена от Европейската комисия като условие за получаване на средства за нов подвижен състав. По думите му конкурсът не е политическа инициатива, а ангажимент по НПВУ, обвързан с конкретен етап, от който зависи финансирането.

Караджов напомни, че в Плана изрично е записано новият договор за обществена услуга да бъде възложен чрез открита, недискриминационна и конкурентна процедура, разделена на обособени лотове, с цел отваряне на пазара за конкуренция. По думите му именно това изисква Европейската комисия.

Караджов отхвърли твърденията за създаване на „регионални монополи“, като заяви, че алтернативата би била единен национален договор, който на практика гарантира пълен монопол и е в противоречие с НПВУ. Според него досегашният модел е довел до остарял подвижен състав и системни проблеми в железопътния транспорт.

По отношение на критиките за „набързо лицензирани фирми“, Караджов посочи, че лицензите за пътнически железопътен превоз се издават по европейски правила, безсрочни са и подлежат на периодичен контрол, като не изискват предходен опит, а покриване на ясни критерии за безопасност и финансова стабилност. Той допълни, че една от лицензиите е издадена по време на управление с министър от ПП-ДБ.

По думите му процедурата е прозрачна, обсъждана със синдикати и заинтересовани страни, представяна в парламентарната Комисия по транспорт и е под постоянен мониторинг от Европейската комисия. Според него твърденията за „предрешен конкурс“ са необосновани.

Караджов заяви, че договорите трябва да бъдат подписани до края на годината съгласно ангажиментите по НПВУ. Спирането или рестартирането на процедурата би застрашило изпълнението на Плана и може да доведе до загуба на европейски средства, включително над 600 млн. евро за нови влакове, както и до връщане на вече получени аванси.

„Министърът на транспорта изпълнява точно това, което държавата е поела като ангажимент пред Европейския съюз“, заяви Гроздан Караджов.

Тази седмица вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов обяви, че са определени изпълнителите за трите обособени позиции за пътнически железопътни превози, условно наречени западен, северен и южен превозвач. Северният и южният превозвач се присъждат на единствената друга фирма, кандидатствала за тях – „Ивкони Експрес“, а „БДЖ – Пътнически превози“ запазва западния лот.

Вчера от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП - ДБ) настояха в декларация да бъде прекратена процедурата за възлагане на услугата за железопътен превоз на пътници и да се обяви нова, изработена с помощта на външни консултанти и експерти от държави като Германия или Великобритания. Стела Николова, депутат от ПП-ДБ, която прочете декларацията от парламентарната трибуна заяви, че е нередно и неотговарящо на добрите европейски стандарти единственият кандидат в процедурата „Ивкони Експрес“ да получи едновременно монополни позиции, държавни средства чрез субсидии и право да превозва с нови влакове, закупени с европейски средства. По думите ѝ по този начин, под маската на либерализация, реално се разкрива схема за присвояване на държавни активи и средства, при това в сектор, който може да има бъдеще, само ако се създадат правилните условия за истинска конкуренция и качество.