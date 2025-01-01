Десетки мотористи, преоблечени като Дядо Коледа, Снежанка и джуджета направиха коледно мото каране по улиците на София.

БГНЕС

Мотористите тръгнаха от паркинга на НИМ в Бояна, а шествието им продължи по Околовръстния път на София, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Витоша“ до „Патриарх Евтимий“.

Традиционното коледно мото каране е организирано от най-голямата мотоорганизация в България - "София Райдърс".

БГНЕС

На „Патриарх Евтимий“ мотористите ще украсят коледно дръвче и ще раздадат подаръци.

БГНЕС

БГНЕС

БГНЕС