Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че парламентарният диалог подпомага развитието на двустранните отношения между България и Турция. Тя направи това по време на среща с председателя на Великото национално събрание на Турция Нуман Куртулмуш.

Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, е в Истанбул за участие в Парламентарната среща на върха на НАТО. В състава на делегацията са ръководителят на делегацията на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО Иван Лалов и заместник-ръководителят на делегацията Даниел Митов. Домакин на форума е председателят на турския парламент.

Очаква се създаването на парламентарна група за приятелство с Турция

Между парламентите на България и Турция са изградени позитивни отношения, които са необходима основа за задълбочаване на диалога между законодателните институции в широк спектър от области, посочи Михаела Доцова.

„Очаквам през следващата седмица в българския парламент да бъде създадена група за приятелство с Турция и съм уверена, че народните представители от нея ще положат усилия за активизиране на обмяната на опит и споделяне на мнения с колегите си от турския парламент“, подчерта тя.

По думите ѝ ползотворният парламентарен диалог по законодателството в областите на икономиката, транспорта, комуникациите и инвестициите е от ключово значение за разширяване на търговско-икономическото сътрудничество между двете страни.

Турция отчете важната роля на парламентарния диалог

Председателят на Великото национално събрание на Турция Нуман Куртулмуш поздрави Михаела Доцова с избирането ѝ за председател на българския парламент и отбеляза бързото конституиране на 52-рото Народно събрание, което вече е избрало правителство и има сериозна законодателна дейност.

Той подчерта важната роля на парламентарния диалог за развитието на двустранните отношения и изрази готовност за активизиране на контактите между представителите на двете законодателни институции.

Нуман Куртулмуш отбеляза и значението на България и Турция като съюзници в НАТО и като държави от Черноморския регион.

Акцент върху сигурността, икономиката и новите технологии

По време на срещата Михаела Доцова отбеляза, че Турция е не само съсед на България, но и съюзник в НАТО и ключов партньор в редица важни области.

„Имаме отлично секторно сътрудничество в сфери като незаконната миграция и опазване сигурността на границата, транспорта, енергийните доставки, търговията, инвестициите, туризмът, отбраната и борбата с тероризма“, подчерта тя.

По думите ѝ добрите отношения между двете страни трябва да продължат да се развиват на базата на равнопоставеност и взаимноизгодно сътрудничество.

Председателят на Народното събрание открои като нови обещаващи области за сътрудничество иновациите, дигиталната инфраструктура, зелените технологии и нисковъглеродните енергийни технологии.

Тя подчерта още, че е важно да продължи съвместната работа на България и Турция в борбата с нелегалната миграция, която е от особено значение не само за България, но и за целия Европейски съюз.