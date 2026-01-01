Заместник-министър Венцислав Катинов представи на 26 юни пред състава новия директор на Областната дирекция във Велико Търново.

Със заповед на министъра на вътрешните работи начело на дирекцията застава старши комисар Марин Маринов. Той идва от полицейското управление в Трявна, но кариерата му е започнала в полицейското управление в Полски Тръмбеш, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Велико Търново

Постъпил е на работа там, като разузнавач през 2005 г. Шест години по-късно заема същата длъжност в Районно управление-Г.орна Оряховица. През 2012 г. оглавява полицейския участък в с. Ресен, а през 2014 г. поема ръководството на полицейското управление в Полски Тръмбеш.

През 2022 г. става началник група „Криминални престъпления“ в полицейското управление в Трявна. Старши комисар Марин Маринов е роден на 7 януари 1983 г. Многократно е награждаван за постигнати високи професионални резултати.

Заместник министър Катинов подчерта, че МВР ще продължи да работи активно по намаляване на пътния травматизъм, противодействие на корупцията и борба с разпространението и употребата на наркотични вещества и пожела успех на новото ръководство.