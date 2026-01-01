Няколко организации в таксиметровия бранш отправиха през последните дни серия от искания до управлавящите. Браншът настоява за право на движение в бус лентите, наказване на всякаква агресия срещу таксиметровите шофьори, подобно на тази срещу учители, полицаи и медици. Браншът настоява и за създаването на Национален регистър на брандирането.

"От 2007 година говорим за допускане на такситата в бус лентите. По най-бързия начин ще стигаме до своите клиенти. Няма да пречим на останалите, които се движат в лентата, която в момента е почти свободна, а в същото време другите платна са безкрайно натоварени. Ние сме част от обществения транспорт", обясни пред БНР Кирил Ризов, председател на Съюз "Такси".

Той очаква тази промяна да доведе и до по-ниски сметки за клиентите.

Ризов обясни, че в повечето европейски страни практиката е бус лентата да се използва и от такситата.

"Представете си, че клиентът трябва спешно да бъде закаран в "Пирогов". Таксиметровият водач трябва по най-бързия начин да стигне до него".

За да се случи това, е необходима промяна в Закона за движение по пътищата, разясни председателят на Съюз "Такси" в предването "Преди всички".

От таксиметровия бранш настояват и за допълнение на Наказателния кодекс чрез разширяване на кръга на лицата, ползващи се от специална наказателно-правна защита.

"През май и юни имаме много тежки случаи в различни градове. Тези дела се проточват. Виждате колко хора, употребили алкохол и наркотици, се возят. Ние никога не искаме нещо повече от това, което е преобладаващо в европейската практика".

Третото искане на таксиметровите шофьори е свързано със създаването на Национален регистър на брандирането.

"Когато една фирма се наложи на пазара, веднага започват други превозвачи да използват подобни стикери, които да въвеждат в заблуждение клиента".

От бранша имат увереност, че исканията им ще бъдат обсъдени с властта след приемането на държавен бюджет.

Ризов коментира и случай с таксиметров шофьор, който е записал клиентката си без нейно съгласие и е качил клип, който е злепоставящ, в социалните мрежи.

"Това е укоримо и недопустимо. Има закон. Ако автомобилът има видеорегистратор, на задните стъкла трябва да бъде залепен стикер, който да известява клиента, че колата е под видеонаблюдение. От морална гледна точка е недопустимо това да бъде разпространявано".

Задължително ще има позиция на бранша по този случай, увери той.