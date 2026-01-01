Актьорът Христо Пъдев се ожени за дългогодишната си половинка Цветина.

Това съобщиха двамата с поредица от публикации в социалните мрежи. Сватбата е била през уикенда, а на щастливото събитие са присъствали и много други популярни актьори, сред които Дария Симеонова, Луиза Григорова, Филип Буков, Стоян Радев, Боряна Братоева, Александър и Ивелина Кадиеви, Милица Гладнишка.

Кумове на сватбата са били Владимир и Весела Зомбори, които сключиха брак през май. Любопитен факт е, че Пъдеви също са кумове на семейство Зомбори.

Христо и Цветина Пъдеви са двойка от години. Двамата имат две деца - момиче и момче.