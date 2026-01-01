Синдикатите от двете конфедерации – КНСБ и КТ „Подкрепа“, излизат на протест днес от 14:00 ч. пред сградата на Министерския съвет. Те се обявяват срещу предлаганите промени в проектобюджета за настоящата година, които според тях ще доведат до намаляване на разходите за персонал и до прехвърляне на плащането на осигурителните вноски върху държавните служители, съобщиха от двата синдиката.

За същия час е насрочено и заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на което ще бъдат обсъдени проектът на държавния бюджет за 2026 г., както и бюджетите на Националния осигурителен институт (НОИ) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

КНСБ: Няма да сме доволни, ако видим в бюджета държавните служители да си плащат осигуровките сами

Синдикатите настояват за отмяна на Закона за държавния служител и свързаните с него подзаконови нормативни актове, така че всички работещи в администрацията да имат равни права и задължения. Те настояват още за отмяна на заложеното съкращаване на бюджетните средства за възнаграждения и замразяването на доходите, за недопускане на съкращения в административните структури без предварителен анализ на състоянието на всяка отделна институция, както и за осигуряване на допълнителен човешки ресурс за най-натоварените администрации.

Министерството на финансите публикува миналата седмица проекта на държавния бюджет за 2026 г., който предвижда дефицит в размер на 5,7 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП). Сред мерките за фискална консолидация е замразяване на разходите за персонал, като не се предвижда увеличение на възнагражденията, обвързани с ръста на средната или минималната работна заплата, както и с колективните трудови договори. Очаква се от това бюджетът да спести над 560 млн. евро.

Предвижда се още преразглеждане на механизма за определяне на минималната работна заплата, като новият модел трябва да влезе в сила през 2027 г. До тогава минималната заплата ще остане на нивото от 2026 г. – 620,20 евро.

Проектът предвижда и поетапно въвеждане на лични осигурителни вноски за държавните служители и служителите по Закона за съдебната власт. От 1 август тази година осигурителната тежест ще бъде разпределена в съотношение 80:20 между осигурителя и осигуреното лице, а от 2027 г. – 60:40.