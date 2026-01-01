На 29 юни 2026 г., понеделник, от 12:00 часа на площад „Света Неделя“ министър Иван Демерджиев ще се включи в отбелязването на Националния ден на безопасността на движението по пътищата.

Организатор е Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

В програмата, посветена на превенцията, обучението и споделената отговорност на всички участници в движението са предвидени демонстрации на специализирана техника и спасителни дейности, образователни и интерактивни занимания за деца и срещи с представители на „Пътна полиция“, СДВР, ГДПБЗН, БЧК, Столична община, СБА и други партньорски организации.