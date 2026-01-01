Пакистанските сили за сигурност предприеха вчера сухопътна операция по границата с Афганистан, последвана от прецизни удари срещу укрития и бази на бойци, при които са били убити 29 души, съобщиха официални представители, цитирани от Асошиейтед прес.

В публикация в социалната мрежа Екс министърът на информацията Атаула Тарар заяви, че операцията е отговор на множество нападения на бойци в различни части на страната.

Говорителят на афганистанското правителство Забиула Муджахид заяви, че пакистанските удари са причинили смъртта и са ранили десетки цивилни, включително жени и деца. "Категорично осъждаме този малодушен акт на агресия и го смятаме за престъпление и варварство", каза той.

Пакистан се сблъсква с все повече нападения срещу полицията и силите за сигурност в последните години. Властите обвиняват за по-голямата част от насилието пакистанските талибани от организацията "Техрик е талибан Пакистан" (ТТП) и свързани с тях групировки.

Операцията бе извършена ден след като въоръжени бойци с оръжие и експлозиви атакуваха регионалния щаб на пряко подчинените на вътрешното министерство паравоенни "Пакикстански рейнджъри" в южния пристанищен град Карачи, при което бяха убити трима войници. Силите за сигурност ликвидираха трима от нападателите и задържаха още един, който според армията е афганистански гражданин. Той е бил ранен при задържането си.

Ескалацията е резултат от продължаващи от месеци взаимни военни удари между двете страни. От февруари досега при сблъсъци по границата са загинали стотици хора. Това стана, след като Афганистан нанесе удари в отговор на пакистански въздушни атаки на афганистанска територия.

Няколко кръга от преговори не успяха да доведат до трайно спиране на огъня. Китай също бе домакин на разговори между двете страни през април, а по-късно Пекин съобщи, че Пакистан и Афганистан са се договорили да не ескалират конфликта и да търсят решение.

От миналата година Пакистан осъществи множество операции по границата и на афганистанска територия, насочени срещу предполагаеми укрития на TTP и други бойци. Исламабад обвинява ръководителите на афганистанските талибани, че приютяват бойци, които извършват смъртоносни нападения в Пакистан, особено от организацията TTP. Кабул отрича тези обвинения.