Жена е загинала при пожар в къща във Варна вчера, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Сигналът за пожара е получен в 16:08 ч. вчера. Огънят е потушен с два противопожарни автомобила с екипи от РДПБЗН – Варна. При пристигане на място екипите са установили, че пожарът е обхванал цялата едноетажна къща, както и покривът. Загинала е жена на 58 години.

През изминалото денонощие звената на пожарната са ликвидирали също и пожар в кравеферма в добричкото село Карапелит, и в птицеферма в грат Завет, обл. Разград. Животните и птиците не са пострадали. Потушен е и пожар в блок с ечемик (с обща площ от 4000 дка) между Козлодуй и село Гложене, обл. Враца.

За последното денонощие противопожарните звена са реагирали на 135 сигнала за произшествия. Има и шест лъжливи повиквания. Потушени са общо 91 пожара, съобщават още от пожарната.

С преки материални щети са възникнали 21 пожара, сред които девет – в жилищни сгради; един – в промишлена сграда; четири – в транспортни средства; два – в селското стопанство.

Без нанесени материални щети са възникнали 70 пожара, от които 38 – в сухи треви, горска постеля и храсти; един – в стърнища; 25 – в отпадъци.

Извършени са 38 спасителни дейности и помощни операции, от които шест – при катастрофи в транспортни средства; четири – на оказване помощ на пострадали хора.