Бившият премиер Бойко Борисов разкритикува предложения от правителството на министър-председателя Румен Радев бюджет, като заяви, че управляващите не трябва да се оправдават с наследени проблеми, а да предприемат мерки за възстановяване на финансовата дисциплина. Лидерът на ГЕРБ е в Кюстендил заради Националната академия „Нови умове“, която партията организира с цел "да открие млади лидери, готови да движат България напред в бъдещето".

По думите му ГЕРБ е поел управлението на страната през 2009 г. в сходна ситуация, но вместо да търси оправдания, е провел консервативна финансова политика.

„Ние не се оправдавахме с никого, а правехме това, което трябва“, заяви Борисов. Той припомни, че първото правителство на ГЕРБ е затегнало бюджетните разходи, намалило е дефицита и е постигнало бюджетен излишък въпреки световната финансова и икономическа криза.

Според Борисов именно строгата финансова дисциплина е превърнала България в „отличник на Европа“, а страната е усвоила над 99,8% от европейските средства. Той обаче заяви, че сега България вече е в наказателна процедура още през първия месец от управлението на новия кабинет.

Лидерът на ГЕРБ посочи още, че в страната има значителен финансов ресурс, като даде за пример интензивния туристически поток към Гърция и заяви, че над 60 млрд. лева са били разплатени.

„Когато фалираха държави, аз не давах България да мръдне нищо, а през еврофондовете успявах да компенсирам и държавата да върви нагоре“, каза още Борисов.

"Ние проявяваме толерантност, но мина месец и половина, продължават едно и също да говорят. Вместо да се стегнат, да си поемат отговорността, да, пасив е, разбира се, да изравнят финансите и аз мисля, че и народът ще го приеме това, когато обясниш, че е правилно и опозицията ще го приеме, когато е правилно“, добави лидерът на ГЕРБ.

По думите му вместо това сега правителството давало с 2 млрд. повече на същите фирми, за които казват, че са олигарси.

„В същото време това, което ви предупредих, гледайте приходите – 14 млрд. лева за 1 година правителството "Желязков" събра с повече бюджета, а те сега събраха по-малко. Защо? Каква е причината? Ако е имало кражби, както казват, защо се теглят 6 млрд. евро дълг. Нали като се спрат кражбите, ще хартисат пари по тяхната логика“, коментира още Борисов.

Според него управляващите се държат „като президентска институция“ и само критикуват и търсят оправдания. „Единствен се справя там господин Копринков, защото им подрежда структурите на партитата така, както трябва, и който го подценява, много греши“, коментира Борисов.

За еврозоната

По думите му всички партии без ГЕРБ са искали да има безвремие точно когато влизаме в еврозоната. "В безвремието администрацията не работи, ослушва се и изпуснаха цените. Не бяха проверявани и не работеше държавата", коментира Борисов.

"Аз затова предупреждавах и казвах – изчакайте да влезем в еврозоната, да направим план и да подадем оставка през януари или март, като през това време да се подготви всичко и контролът върху държавата да бъде запазен, за да не скочат цените, каза Борисов. „И сега всички обаче берат плодовете на своята глупост. Ще се оправдават още един месец, ама оправданията свършиха“, коментира лидерът на ГЕРБ.