Видео на 21-годишна млада жена, заснета в такси без нейно съгласие и публикувано в социалните мрежи, предизвика остри реакции, след като за дни беше гледано над милион пъти.

Младата жена разказа пред NOVA, че след вечер навън е заспала в таксито, а на следващия ден разбрала, че кадри с нея са публикувани в TikTok. По думите ѝ това е довело до стотици съобщения от познати и непознати и до силен емоционален шок. Тя твърди, че не е знаела, че ще бъде снимана, а след като е разбрала за записа, е поискала той да не бъде публикуван. По-късно е настояла клипът да бъде изтрит.

Таксиметровият шофьор Петър Караиванов, който поддържа популярен профил в TikTok, заявява, че редовно снима клиенти, като в някои случаи те са съгласни или са уведомени. Той твърди, че момичето не е поискало видеото да не бъде публикувано и отрича да печели от подобни клипове.

Караиванов отказва да премахне записа, като заявява, че вече е бил широко разпространен. Той твърди още, че момичето е било под въздействието на алкохол и наркотици – твърдение, което тя отхвърля. По думите ѝ направеният тест за наркотици е бил отрицателен.

Според адвокат Мартин Костов публикуването на подобно видео без знанието и съгласието на заснетия човек може да нарушава правото на личен живот, чест и достойнство, гарантирано от Конституцията. Той посочва, че видеонаблюдението в таксита не е забранено, но пътниците трябва да бъдат предварително уведомени, а разпространението на записите без съгласие поражда правни въпроси.

От Националния таксиметров синдикат също подкрепят използването на камери в автомобилите, но подчертават, че наличието им трябва да бъде ясно обозначено, а достъп до записите да имат единствено компетентните институции.

21-годишната жена заявява, че не търси съжаление, а иска подобни случаи да не се повтарят.