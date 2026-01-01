Активисти остро осъдиха забраната за ежегодно Прайд шествие днес в турския метрополис Истанбул, предаде ДПА.

„Не можете да заглушите гласовете ни чрез репресии, нито лозунгите ни чрез забрани“, заявиха в изявление организаторите на тазгодишния Прайд, който се застъпва за правата на ЛГБТ общността.

По-рано властите забраниха планирания за неделя парад и отцепиха центъра на града около емблематичния търговски булевард „Истиклял“. Услугите на обществения транспорт в района също бяха ограничени.

Прайд шествието в Истанбул е забранено от 2015 г., като властите постоянно посочват съображения за сигурност като основание за забраната, припомня агенцията. Въпреки забраната, демонстранти се опитаха да се съберат в азиатската част на града.

Десетки задържани на забранено ЛГБТ+ шествие в Истанбул

Кадри, споделени онлайн, показват групи, които си подсвиркват, докато се разхождат по улиците, преди бързо да бъдат спрени от цивилни полицаи. Според съобщения в медиите няколко души са били арестувани.

Организаторите обвиниха правителството, че е настроено срещу ЛГБТ общността, вместо да предприеме ефективни действия срещу престъпления като фемицид и изнасилване.

Те обещаха да не се поддават на това, което определиха като „забрани и политики, водени от омраза“.

Правителствени служители, включително турският президент Реджеп Тайип Ердоган, многократно са правили открито анти-ЛГБТ забележки, отбелязва агенцията.

През последните седмици натискът върху ЛГБТ-общността се засили, като множество акаунти в Екс, застъпващи се за правата ѝ, бяха „спирани“, пише още ДПА.

В петък куиър журналистът Йълдъз Тар беше арестуван, а според държавната информационна агенция Анадолу в събота властите са разпоредили затварянето на гей бар в квартал Бейоглу в Истанбул. Длъжностни лица заявиха, че мястото е нарушило законовите разпоредби.