Диетата DASH - хранителен режим, разработен първоначално за понижаване на кръвното налягане - се очертава като най-ефективна за дългосрочното здраве на мозъка, показва мащабно проучване, ръководено от изследователи на Харвардския университет. Резултатите са получени след анализ на данни от 159 347 участници, проследени в продължение на три десетилетия.

Участниците са докладвали хранителния си прием приблизително на всеки четири години и са получавали оценка въз основа на шест широки хранителни плана. Макар всяка от разглежданите диети да показва благоприятни връзки с мозъчното здраве, тези, които стриктно са следвали диетата DASH, са извлекли почти два пъти повече ползи в сравнение с останалите. Участниците, придържали се най-стриктно към нея, са имали с 41 процента по-нисък риск от субективно когнитивно влошаване, а при обективни тестове са отбелязали резултати, съответстващи на 0,76 години по-млада биологична мозъчна възраст. При тестове за работна памет разликата е достигала средно 1,37 години. Диетата DASH е надминала средиземноморската диета, индекса за здравословна растителна диета, Индекса за планетарно здраве и другите разглеждани хранителни режими.

Диетата DASH (съкращение от Dietary Approaches to Stop Hypertension) е разработена през 90-те години и набляга на плодове, зеленчуци, ядки и пълнозърнести храни, като изисква ниска консумация на сол, нискомаслени млечни продукти и ограничаване на добавените захари, червеното месо и алкохола. Водещият автор на изследването, харвардският епидемиолог Кетил Бьорневик, е посочил пред американското издание Everyday Health, че резултатите не означават, че съществува само един правилен подход. „Всеки хранителен режим, който набляга на зеленчуци, риба и пълнозърнести храни, като ограничава червеното и преработеното месо, пърженото и захарните напитки, е в съответствие с това, което нашите открития предполагат като потенциално полезно“, е казал той. Учените подчертават, че резултатите са наблюдателни и ще са необходими допълнителни рандомизирани изпитвания за окончателно потвърждение.