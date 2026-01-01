Криминално проявен 57-годишен мъж от село Бисерци е упражнил физическо насилие спрямо 51-годишна жена от Русе, с която живее на семейни начала, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за домашно насилие е получен около 03.50 часа на 27 юни в Районното управление в Кубрат.

След възникнал скандал между двамата, мъжът нанесъл удар с юмрук в лицето ѝ.

Насилникът е задържан в сградата на Районното управление в Кубрат. На потърпевшата са разяснени правата по Закона за защита от домашното насилие. Започнато е бързо производство.