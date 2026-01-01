САЩ и Иран засега ще се въздържат от нова военна ескалация, а преговорите между двете страни продължават по план, съобщиха представители на американската администрация след размяната на удари през уикенда.

Въпреки че и Вашингтон, и Техеран извършиха военни действия и отправиха нови предупреждения, американски официален представител заяви, че техническите преговори с Иран остават „в ход“. Засега обаче не е ясно дали Техеран споделя същата позиция.

Последните военни сблъсъци поставиха под напрежение предварителното споразумение, което предвиждаше прекратяване на бойните действия по време на 60-дневен период на преговори.

Ситуацията в Ормузкия проток

Според американския представител корабоплаването през Ормузкия проток продължава без ограничения. Въпреки това временните договорености все още не са довели до нормализиране на трафика във водния път.

В района вече са обособени три отделни маршрута за плавателните съдове, докато различни морски власти координират безопасното преминаване на корабите.

Междувременно Иран настоява окончателното споразумение със САЩ да включва пълно изтегляне на израелските сили от Ливан.

В същото време сраженията между Израел и „Хизбула“ продължават, въпреки подписаното във Вашингтон ново споразумение.

Напрежението между САЩ и Иран рязко ескалира през последните дни, след серия от военни действия в района на Персийския залив и Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за световните доставки на петрол.

През уикенда двете страни си размениха удари, след като американски сили атакуваха цели, свързвани с подкрепяни от Иран формирования, а Техеран отговори с нападения срещу американски военни обекти в региона. Успоредно с това и Вашингтон, и Техеран отправиха взаимни предупреждения, което засили опасенията от по-мащабен военен конфликт.

Въпреки ескалацията представители на американската администрация заявиха, че засега и двете страни изглежда са склонни да избегнат по-нататъшно разширяване на конфликта. По думите им техническите преговори между Вашингтон и Техеран продължават, макар че към момента няма официално потвърждение от иранска страна.

Ситуацията остава особено чувствителна в Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световния износ на суров петрол и втечнен природен газ. Въпреки уверенията, че корабоплаването не е прекъснато, засиленото военно присъствие и мерките за сигурност продължават да създават рискове за международния морски трафик.

Паралелно с това напрежението се запазва и по северната граница на Израел, където продължават сблъсъците с подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“. Според американски представители Техеран настоява евентуално окончателно споразумение със САЩ да включва и изтегляне на израелските сили от Ливан.