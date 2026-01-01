Напрежението между САЩ и Иран ескалира още повече, след като американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли поредни удари срещу Иран, а Техеран заяви, че в отговор е нанесъл удари по американски цели в Кувейт и Бахрейн, предадоха световните агенции.

Американските въоръжени сили заявиха, че "през нощта са нанесли поредния ответен удар срещу Иран". Бяха ударени няколко цели, включително позиции на противовъздушната отбрана, складове за дронове и инфраструктура за наблюдение, съобщи Централното командване на САЩ (CЕНТКОМ). То посочи, че "ударите са в отговор на иранска атака срещу товарен кораб".

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е реагирал бързо, като е атакувал цели в съюзническите на САЩ държави от Персийския залив – Кувейт и Бахрейн.

В изявление, публикувано в канала Сепах нюз в Teлеграм, КГИР съобщи, че военноморските и военновъздушните му сили съвместно са нанесли удари с ракети и дронове в ранните часове на днешния ден, унищожавайки осем ключови цели от военната инфраструктура на САЩ в двете държави.

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Според КГИР целите са се намирали във военновъздушната база "Али ас Салем" на ВВС на САЩ в Кувейт и в щаба на Пети американски флот в Мина Салман, Бахрейн.

Засега тези твърдения не могат да бъдат потвърдени от независими източници. САЩ не отговориха на запитванията за коментар.

Кувейт и Бахрейн осъдиха иранските удари.

Кувейтската армия съобщи през нощта в Екс, че противовъздушната отбрана е прехванала вражески ракети и дронове. Иранската телевизия "Прес Ти Ви" съобщи за експлозии в Бахрейн. Министерството на вътрешните работи на Бахрейн заяви в Екс, че са били задействани предупредителни сирени и призова жителите да се укрият на безопасни места.

Размяната на удари заплашва да доведе до по-нататъшна ескалация на ситуацията в Близкия изток.

Това беше втората атака на САЩ срещу Иран след сключванеот на рамковото споразумение между двете страни по-рано този месец. В петък САЩ съобщиха, че са нанесли въздушни удари по ирански складове за ракети и дронове, както и по крайбрежни радарни позиции, в отговор на атака с дрон срещу търговски кораб в Ормузкия проток в четвъртък, за която Вашингтон обвини Техеран.

"Това е по-голям удар от снощния", заяви високопоставен американски представител пред телевизия "Фокс нюз", имайки предвид най-новия удар. Според CEНТКОМ САЩ са атакували 10 ирански военни цели във и по протежение на Ормузкия проток.

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Иранската държавна телевизия ИРИБ съобщи рано тази сутрин, че са били чути няколко експлозии в село близо до град Сирик. По-късно тя съобщи, че снаряди са поразили комуникационна кула.

ИРИБ съобщи още, че четири снаряда са ударили покрайнините на иранския пристанищен град Бандар Ленге в провинция Хормозган. Съобщава се също за удари по остров Кешм в Ормузкия проток.

Британската агенция за морски търговски операции (ЮКМТО) съобщи вчера, че танкер е бил ударен от "снаряд с неизвестен произход", въпреки че първоначално точните обстоятелства останаха неясни. Според СЕНТКОМ корабът е бил танкерът "Кику", плаващ под панамски флаг. Танкерът е отплавал от Катар в четвъртък и се е насочвал към Обединените арабски емирства (ОАЕ), съобщи в. "Ню Йорк таймс", позовавайки се на американски официален представител.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Иран, че отново е нарушил примирието в публикация в социалната мрежа Трут Соушъл, като заяви, че последната атака на САЩ е била в отговор на това.

"Много е вероятно те никога да не си вземат поука!", гласи публикацията на Тръмп.

Американският държавен глава предупреди също, че „може да дойде момент, в който вече няма да можем да бъдем разумни и ще бъдем принудени да довършим с военни средства това, което започнахме толкова успешно. Ако това се случи, Ислямска република Иран вече няма да съществува!“.

КГИР заяви, че атаките срещу Кувейт и Бахрейн са в отговор на това, което описва като поредната агресия от страна на САЩ. Той обвини Вашингтон в нарушаване на рамковото споразумение с Техеран, целящо прекратяване на конфликта, както и на настоящото примирие.

Споразумението включваше договорености с Иран относно корабоплаването през Ормузкия проток, заяви КГИР, като предупреди, че корабите, нарушаващи тези договорености, "вече ще бъдат атакувани по-силно, отколкото преди".

КГИР също така предупреди, че всяка агресия от страна на враговете на Иран ще бъде посрещната с опустошителен отговор и заяви, че всяко нарушение на примирието ще сложи край на целия процес.