Пожар избухна в района между пловдивските квартали „Прослав“ и „Коматево“.

Сигналът е подаден около 14:00 часа, а към мястото незабавно са изпратени екипи на пожарната.

Пожар в Пловдив, горят четири жилищни и няколко стопански постройки

По първоначална информация горят сухи треви и отпадъци. Гъст черен дим се вижда от километри, а жители на града съобщават, че към района са се насочили пожарни автомобили и линейки.

По информация на огнеборците няма опасност за хора или за близките жилищни сгради.

Пожарът е локализиран и овладян.