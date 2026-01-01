Банката за международни разплащания (Bank for International Settlements – BIS) предупреди за сложна комбинация от рискове, които оказват натиск върху световната икономика. Сред тях са високата задлъжнялост, очакванията за по-висока инфлация и несигурността около бума на изкуствения интелект, предаде Ройтерс.

Предупреждението е отправено в годишния икономически доклад на институцията, в който се посочва, че въпреки устойчивата икономическа активност през последните месеци, политиците трябва да предприемат решителни действия за запазване на финансовата стабилност.

Призив за координирани мерки

„Мерките на политиците трябва да се подкрепят взаимно, за да се избегне противоречиво въздействие върху световната икономика. В крайна сметка успехът зависи от солидни фискални и финансови основи“, заяви генералният директор на Банката за международни разплащания Пабло Ернандес де Кос.

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Инфлацията отново се ускорява

Сред основните рискове в доклада е повторното ускоряване на инфлацията. От банката предупреждават, че по-честите прекъсвания във веригите за доставки могат да доведат до трайно повишаване на инфлационните очаквания сред домакинствата и бизнеса.

„Готовността да се предприемат действия, ако централните банки забележат, че инфлационните очаквания се затвърждават, е основното послание, което искаме да отправим“, заяви де Кос.

Изкуственият интелект носи възможности, но и рискове

В доклада се обръща внимание и на несигурността около устойчивостта на инвестиционния бум в сферата на изкуствения интелект.

Според Банката за международни разплащания изкуственият интелект е повишил доверието и е подкрепил икономическия растеж чрез очакванията за по-висока производителност. В същото време обаче технологията поражда опасения за пазара на труда, а затрудненията във веригите за доставки и засилената конкуренция могат да доведат до прекомерни инвестиции, подобни на наблюдаваните при предишни икономически цикли.

Високият дълг остава сериозен проблем

Пабло Ернандес де Кос подчерта, че е необходимо спешно намаляване на нивата на задлъжнялост в ключовите икономики.

„Посланието ни е за спешност, защото факт е, че днес дългът е висок и се финансира чрез небанкови финансови посредници“, каза той.

Препоръки към правителствата

В годишния си доклад Банката за международни разплащания призовава политиците да дадат приоритет на ценовата стабилност, да осигурят фискална устойчивост, да засилят надзора върху небанковия финансов сектор и да продължат със структурните реформи.

Според Пабло Ернандес де Кос действията не бива да се отлагат.

„Политиците трябва да действат веднага, а забавянето само ще направи необходимите корекции по-скъпи“, предупреди той.