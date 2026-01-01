Момче на 18 години от Смядово е загинало при катастрофа, а 17-годишен пътник в автомобила е с опасност за живота след катастрофа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Малко преди 00:30 ч. тази нощ в дежурната част на полицията е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие в Смядово. Към ул. „Качица“ са насочени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

20-годишен младеж без книжка е в болница след катастрофа край лознишкото село Студенец

На място е установено, че 18-годишен неправоспособен водач на лек автомобил „Дайхатсу Териус“ с шуменска регистрация се е движил с несъобразена скорост. При излизане от десен завой е загубил контрол над автомобила, който се преобърнал в речното корито на река Смядовска. Момчето е загинало на място.

Екип на пожарната в Шумен е оказал съдействие за изваждането на тялото от автомобила. В Многопрофилната болница за активно лечение в града с екип на спешна помощ е транспортиран пътникът в автомобила – 17-годишен младеж, също от Смядово.

18-годишен шофьор е с опасност за живота след зрелищна катастрофа в Русе (ВИДЕО)

След извършения медицински преглед са установени множество фрактури по тялото и десностранен пневмоторакс. Настанен е за лечение в болничното заведение, за живота му има опасност.

Извършен е оглед на местопроизшествието. Образувано е досъдебно производство.

При идентична катастрофа същата нощ 20-годишен младеж, седнал зад волана без шофьорска книжка, пострада сериозно в землището на лознишкото село Студенец. По път III-206 лек автомобил „Сеат Ибиза“ на ляв завой навлиза в лентата за насрещно движение, блъска се в еластична преграда и се преобръща в крайпътно дере. Младежът е в интензивното отделение на болницата в Разград с тежка черепно-мозъчна травма, фрактура на гръдна кост и прешлени.