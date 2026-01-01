20-годишен младеж, седнал зад волана без шофьорска книжка, пострада сериозно при катастрофа в землището на лознишкото село Студенец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигнал за пътно-транспортно произшествие е получен в 00.30 часа на 28 юни. По път III-206 лек автомобил „Сеат Ибиза“ на ляв завой навлиза в лентата за насрещно движение, блъска се в еластична преграда и се преобръща в крайпътно дере.

При произшествието е пострадал тежко неправоспособният 20-годишен водач от Студенец. С тежка черепно-мозъчна травма, фрактура на гръдна кост и прешлени е транспортиран в Отделението по анестезиология и интензивно лечение на Многопрофилната болница за активно лечение в Разград.

Взети са кръвни проби за евентуално наличие на алкохол и наркотици. По случая е образувано досъдебно производство.

Това е пореден случай само от последните дни, при които млад шофьор губи контрол над управляваното от него превозното средство.

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