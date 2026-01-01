18-годишен шофьор е в тежко състояние след зрелищна катастрофа в Русе, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал тази нощ на бул. „Липник“. Ударили са се две коли с 18-годишни водачи.
Заловиха 19-годишен шофьор без книжка и с положителна проба за алкохол
След сблъсъка първият автомобил е променил траекторията си, като се е ударил в дърво. Вследствие на удара от автомобила се е отделило едно от колелата, което е нанесло материални щети на паркиран товарен автомобил.
Младият водач е настанен в болница - с опасност за живота. Другият водач не е пострадал. Тестван е за алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни.
На пострадалия шофьор са издадени талони за медицинско изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества. По случая се води разследване.