18-годишен шофьор е в тежко състояние след зрелищна катастрофа в Русе, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал тази нощ на бул. „Липник“. Ударили са се две коли с 18-годишни водачи.

Заловиха 19-годишен шофьор без книжка и с положителна проба за алкохол

След сблъсъка първият автомобил е променил траекторията си, като се е ударил в дърво. Вследствие на удара от автомобила се е отделило едно от колелата, което е нанесло материални щети на паркиран товарен автомобил.

Младият водач е настанен в болница - с опасност за живота. Другият водач не е пострадал. Тестван е за алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни.

На пострадалия шофьор са издадени талони за медицинско изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества. По случая се води разследване.