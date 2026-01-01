Парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, ще участва днес, 29 юни, в Парламентарната среща на върха на НАТО в Истанбул, Турция. Домакин на форума е председателят на Великото национално събрание на Турция Нуман Куртулмуш.

В българската парламентарна делегация са включени ръководителят на делегацията на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО Иван Лалов и заместник-ръководителят на делегацията Даниел Митов.

В Парламентарната среща на върха на НАТО ще участват председатели на парламенти и ръководители на делегации от 32-те страни членки на Алианса, както и ръководството на Парламентарната асамблея на НАТО. Форумът в Истанбул се провежда непосредствено преди Срещата на върха на държавните и правителствени ръководители на НАТО на 7 и 8 юли 2026 г. в Анкара.

Участниците в Парламентарната среща на върха на НАТО ще обсъдят ключови теми от дневния ред на евроатлантическата отбрана и сигурност за 2026 г. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще направи изказване пред делегатите на форума.

Предвижда се с приветствие към парламентаристите от страните членки на НАТО да се обърне президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Те ще бъдат поздравени от председателя на Великото национално събрание на Турция Нуман Куртулмуш и от председателя на Парламентарната асамблея на НАТО Маркос Перестрело.