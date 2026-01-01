Въпреки че е приятно, изобщо не е полезно да пиете студена бира или коктейл в жегите, казват лекари. Алкохолните напитки правят справянето с рекордните жеги още по-сложно за организма, а това може да е много опасно, пише Deutsche Welle .

Голяма част от Европа е в капана на гореща вълна. Скорошен доклад на медицинския журнал The Lancet съобщава, че броят на смъртните случаи, причинени от жегите в Европа, се е увеличил значително. Все по-често има и предупреждения за опасни жеги на Стария континент.

Дори само жегата оказва сериозно напрежение на организма на човека. Мнозина решават, че е добра идея да изпият по някоя студена бира в такива ситуации. Науката обаче казва, че това не е така. Френската столица Париж, където температурите достигат до 40 градуса по Целзий, дори забрани пиенето на алкохол на публични места по време на музикален фестивал през миналия уикенд.

Алкохолът ще ви направи дори по-жадни

Колкото по-горещо е, толкова по-голяма част от течностите в тялото на човек се употребяват. Потенето изисква да се пият много течности, за да се задържат нивата им в тялото. Бирата, виното и коктейлите обаче няма да утолят жаждата ви в действителност, дори да ви се струва, че го правят.

"Алкохолът увеличава нуждата да се уринира, което води до дори по-голяма загуба на течности”, предупреждава професорът по вътрешни болести и гастроентерология в Хайделбергския университет Хелмут Зайтц. Заедно с течността се губят калий, натрий и магнезий. "Това означава, че излиза повече, отколкото постъпва”, обясни Зайтц.

Алкохолът дехидратира тялото до степен, в която потенето намалява - това може да доведе до прегряване и топлинни удари, съобщава германският Федерален институт за публично здраве. Освен това студената бира разширява кръвоносните съдове, което води до понижаване на кръвното налягане. Това на свой ред предизвиква виене на свят и главоболия. Загубата на минерали има негативен ефект и върху сърцето, обяснява Зайтц. Това може да доведе до предсърдно мъждене, екстрасистоли и сърдечни аритмии. "Може дори да доведе до сърдечен удар", предупреждава той.

Риск както за възрастните, така и за младите хора

Някои медикаменти - например такива за регулиране на кръвното налягане или тези, които оказват влияние на централната нервна система, допълнително увеличават рисковете за здравето при консумация на алкохол в жегите, обяснява експертът. Проблем са и сънотворните и успокоителните, чийто ефект върху нервната система се засилва от алкохола.

Пиенето на алкохол в горещите дни не е проблем само за възрастните хора или онези със сърдечно-съдови проблеми. Младите и активни хора, такива, които често тренират и се потят, също трябва да внимават. Да се изпие една студена бира след тежка тренировка е изкушаващо, но според експертът Зайтц не е добра идея. "Наистина не можете да направите нищо по-лошо от това”.