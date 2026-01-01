Редовната консумация на бира нарушава чревната функция и предизвиква възпаление, според диетологът Роб Хобсън. Той предупреди за скритите опасности от пенливата напитка в интервю за в. „Дейли мейл“.

Диетологът определи комбинацията от алкохол, газирани напитки и ферментиращи въглехидрати в бирата като особено опасна за червата. „Алкохолът е известен разрушител на здравето на червата: той увеличава чревната пропускливост, насърчава възпалението, променя баланса на бактериите и намалява броя на полезните микроорганизми“, отбеляза той. Хобсън обясни, че тази комбинация от съставки може да увеличи подуването на корема и стомашния дискомфорт, особено при хора с чувствителни черва.

Освен това, редовната консумация на бира създава условия за растежа на бактерии, свързани с възпаление и метаболитни нарушения. Специалистът подчерта, че степента на вреда зависи от обема и честотата на консумация на алкохол. Дори напитки с относително ниско съдържание на алкохол могат да повлияят негативно на здравето на червата, ако се консумират редовно.