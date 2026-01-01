Един човек е загинал, а петима души са пострадали при пожари в страната през последното денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР на сайта си.

Мъж на 52 години е загинал при пожар в къща в гр. Садово, област Пловдив. При пожара са пострадали двама души - мъж на 83 г. и жена на 81 г. Те са транспортирани в болница. Пожарът е ликвидиран с два противопожарни автомобила от дирекцията в Пловдив.

При пожар в изоставена къща с дървена конструкция в кв. „Лозенец“ в София са пострадали двама мъже на 63 и на 43 години, които са вдишали газове и са получили леки изгаряния. Пожарът е угасен, като на място са работили пет пожарни автомобила.

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Мъж на 31 години е пострадал вследствие на запалил се трактор в землището на с. Ведрина, община Добричка. Произшествието е ликвидирано с три пожарни автомобила от дирекциите в Добрич и Варна.

През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 181 сигнала за произшествия, като са ликвидирали 126 пожара.

Пожар пламна между два квартала в Пловдив

С преки материални щети са възникнали 35 пожара, от които девет в жилищни сгради, три в спомагателни постройки, 10 в транспортни средства, един в горски масив, шест в селското стопанство и шест други. Без нанесени материални щети са възникнали 91 пожара, от които: 46 в сухи треви, горска постеля и храсти; два в стърнища; 38 в отпадъци и пет други.

Извършени са 42 спасителни дейности и помощни операции: пет при катастрофи в транспортни средства, 35 за оказване на техническа помощ, два за оказване помощ на пострадали граждани. Към противопожарните служби са подадени 13 лъжливи повиквания.