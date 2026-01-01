. съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

В страната са потушени общо 49 пожара. Четирима са ранени при пожари в България през изминалото денонощие.

Трима души загинаха при пожари в страната за денонощие

При пожар в къща в Свищов е пострадала жена на 89 години, която е вдишала дим. При друг случай, в офис на автокъща в Сливен е пострадал мъж на 39 години. След взрив на газова бутилка с последвал пожар в село Дъбене, област Пловдив е ранена жена на 73 години.

Пожарните екипи са реагирали на 78 сигнала за произшествия в страната.

Възрастна жена загина при пожар в къща в село Еница

С материални щети са възникнали 18 пожара, от които 11 - в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 31 пожара.

Извършени са 22 спасителни дейности и помощни операции. От тях две са били при катастрофи, а 19 - при оказване на техническа помощ.

За изминалото денонощие в пожарната са получили и седем лъжливи повиквания.