Мъж е с опасност за живота след тежък инцидент в гората над село Долно Изворово, при който върху него е паднало отсечено от него дърво. Пострадалият е настанен за лечение в болница в Стара Загора. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Секач пострада при инцидент с дърво в Софийско

На 28 юни в 12.47 ч., в РУ-Казанлък е получен сигнал от ФСМП-Казанлък за постъпил при тях пострадал мъж – 57-годишен, върху който е паднало рязано от него дърво в гората над село Долно Изворово, където е бил заедно със сина си.

Образувано е досъдебно производство.