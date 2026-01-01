Баща даде на детето си да кара кола в Габровско, съобщиха от полицията.

Във връзка с видеоклип, публикуван във Фейсбук, на който се вижда малолетно момче, управляващо автомобил, а на предната седалка до него пътува неговият баща, е извършена незабавна проверка. Видеото е било изтрито.

Непълнолетен зад волана на луксозна кола, родителите до него: Полицията разкри серия нарушения (ВИДЕО)

Установено е, че на път III-3011 - в посока село Крамолин, 40-годишен мъж е предоставил управлението на колата на малолетното си дете.

По случая спрямо мъжа е започнато административнонаказателно производство.

Съставен му е АУАН за нарушения, издаден му е протокол за полицейско предупреждение, а регистрационните табели на автомобила са свалени.