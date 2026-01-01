Турски шофьор се опита да подкупи полицаи в Симеоновград, съобщиха от полицията.

На 26 юни е подаден сигнал от общински служител. Той е съобщил, че движейки се по улица „Цар Освободител“ товарен камион с турска регистрация е скъсал множество комуникационни кабели.

Турски шофьор се опита да подкупи полицаи с 30 евро в Харманли, задържан е

Униформени са спрели товарния автомобил с полуремарке, натоварен с 3 влекача и управляван от 26-годишен турски водач - без документи за самоличност.

Мъжът е поставил 10 евро в документите и ги подал на полицейските служителиНа водача е съставен и акт за причиняване на произшествие с материални щети.

Той е бил задържан.