Турски водач е задържан при опит да подкупи полицаи в Харманли.Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Шофьор се опита да подкупи полицаи в Хасково

Тази нощ в 03:30 часа на булевард „България“ пътни полицаи са подали сигнал за проверка на товарен автомобил „Волво“, управляван от 63-годишен турски водач.

В хода на рутинната проверка, без установени нарушения от страна на шофьора, същият поставил в паспорта си 30 евро с цел да осуети контрола.

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Младши автоконтрольорите Желев и Колев са го задържали незабавно по образуваното досъдебно производство.