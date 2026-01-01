Финансовите министри от ЕС ще гласуват решение за поставяне на България в процедура по прекомерен дефицит, сочи дневният ред за предстоящото заседание в Брюксел. Предприемането на процедурата е свързано с оценка на Европейската комисия, обявена през юни.

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Очакваното решение ще отчете прогнозирания държавен дефицит на България за тази година от 4,1 на сто от БВП и предвижданото надвишаване на 3 на сто от БВП догодина, се посочва в документите за заседанието.

Прилагането на изключенията по отношение на разходите за отбрана с гъвкавост от 1,5 на сто не обяснява напълно прогнозирания дефицит, се допълва в документа.

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В съобщение на Съвета на ЕС се уточнява, че още 9 държави са в същата процедура - Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Полша, Словакия и Румъния.

На 26 юни Съветът на ЕС отправи шест препоръки към нашата страна, така че основанията за процедурата да отпаднат до 2029 година.