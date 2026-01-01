Двама млади мъже пострадаха при катастрофа между селата Гърмен и Горно Дряново, след като автомобил се преобърна в крайпътно дере. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

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Инцидентът е станал около полунощ на 28 юни, когато водачът е загубил контрол над превозното средство.

Лек автомобил „Форд Фюжън“, управляван от 20-годишен мъж от село Гърмен, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост е излязъл вляво от пътното платно и се е преобърнал в крайпътно дере.

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Водачът е пострадал с фрактура на лицеви кости, и контузия на белия дроб, а 22-годишен пътник в автомобила – с охлузни рани по главата и тялото.