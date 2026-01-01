Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) ще постави на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) няколко предложения като основа за получаване на подкрепата на организацията за проекта на държавен бюджет за 2026 г. Това става известно от позиция на КРИБ по проекта за Бюджет 2026, която е публикувана във фейсбук профила на председателя на КРИБ Кирил Домусчиев и разпространена от пресцентъра на организацията.

„В КРИБ имаше сериозни дискусии дали да подкрепим Бюджет 2026 в Националния съвет за тристранно сътрудничество. От една страна, този годишен бюджет вече е до голяма степен изпълнен и правителството е поставено пред свършен факт за първите 7 месеца от годината. От друга страна, почти всички реформи за намаляване на разходите са отложени за 2027 г., а управляващата партия има мнозинство и може да действа много по-бързо и смело. Все пак, премахването на автоматизмите и плащането на осигуровки от всички са стъпки в правилната посока“, се казва в позицията.

Сред исканията на КРИБ е да не се индексират заплатите в бюджетния сектор на служители, които са над максималния осигурителен доход, заради това, че ще започнат да плащат своите осигуровките. Предлага се индексация да има само за заплатите под максималния таван, а за тези с нетна заплата под 1000 евро - допълнителни 3 процента.

КРИБ предлага също да се състави списък от поне два големи обекта за концесиониране или приватизация през следващата година, всички автоматизми да бъдат премахнати със законови промени в рамките на 2026 г., да се ускори съставянето на управленската програма на правителството като всички мерки, които не присъстват в предизборната програма, да се представят авансово на социалните партньори от икономическия или финансовия вицепремиер. Средносрочната фискална рамка трябва да стъпи върху управленската програма, за да вдъхва доверие и стабилност, посочват от КРИБ.

От организацията настояват да се състави план за намаляване на заетите в обществения сектор до постигане на две трети от средното за ОИСР през 2028 г.

От КРИБ изтъкват, че инфлацията може да бъде намалена под 2 процента само чрез изпълнение на бюджет с излишък и смятат, че такъв трябва да бъде съставен най-късно за 2028 г.

Попитан вчера дали управляващите са склонни на отстъпки по проекта на бюджет, премиерът Гълъб Донев коментира, че по-скоро става въпрос за диалог и намиране на работещо решение там, където то може да бъде намерено.