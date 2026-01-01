Екшън е Горна Оряховица. Бащи се сбиха заради скандал между децата им, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 28 юни. След скандал между деца, бащата на едното отива с кола пред дома на другото дете.

Заради спор между деца - баща заплаши момче в Кърджалийско

38-годишният мъж е извадил дървен сап, а бащата на другото дете взел брадва.

След като били разтървани, първият мъж се качил в автомобила и тръгнал срещу втория. Успял да го удари, а той ударил автомобила по предния капак с брадвата.

Посрадалият е прегледан и е освободен. Извършителят е задържан.