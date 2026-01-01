46-годишен мъж е пострадал при пътнотранспортно произшествие, станало около 21:15 часа на 12 юни 2026 г. в старозагорското село Дунавци.

По първоначална информация инцидентът е възникнал на ул. „Искра“, където мотоциклет „Дукати“, управляван от 46-годишния водач, се е ударил в масивна ограда на жилищен имот.

На място е пристигнал екип на Филиала за спешна медицинска помощ, който е транспортирал пострадалия до болница в Стара Загора. Мъжът е настанен за лечение с различни наранявания, като по данни на медиците няма опасност за живота му.

На водача са взети кръвни проби за изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на причините за инцидента продължава.