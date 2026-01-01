Съединените щати остават силно зависими от съюзниците си в Европа, "независимо от изказванията, идващи от Вашингтон". Това заяви бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг за германския всекидневник "Велт".

Въпреки безмилостната критика на американския президент Доналд Тръмп към НАТО отбраната на САЩ започва от границата между Европа и Русия, подчерта Столтенберг.

Един от най-големите ядрени арсенали в света се намира непосредствено от другата страна на норвежката граница, на руския полуостров Кола, отбеляза той в интервюто за вестника, предаде ДПА.

В момента Столтенберг е министър на финансите на Норвегия.

"Тези оръжия не са насочени към Осло – те са насочени към Вашингтон и Ню Йорк. Но Норвегия помага за проследяването на руските подводници, когато те напускат базите си", посочи бившият генерален секретар на НАТО. Той добави, че Норвегия помага и чрез предоставяне на ранни предупреждения за изстрелване на ракети и самолети.

"И ситуацията е подобна във Финландия и много други европейски държави. Това е от решаващо значение за сигурността на Съединените щати", добави той.

Столтенберг призна, че между САЩ и Европа съществуват различия в мненията по въпроси, свързани с търговията, климата и сигурността.

Най-важното, което Европа може да направи, за да запази НАТО, е "да инвестира повече в отбраната", подчерта Столтенберг пред "Велт".

"И точно това правим. Германия вече е напът да се превърне в най-големия европейски инвеститор в отбраната", добави той.