Световният съвет по златото (WGC) публикува данни за 2025 г., според които въпреки спад на местното производство, Турция запазва присъствието си сред първите 30 страни производителки в света, съобщава вестник „Тюркие тудей“.

Според изданието, производството на злато в страната възлиза на 28,1 метрични тона през миналата година, което е спад спрямо 2024 г., когато са произведени 32 тона. В рамките на световните тенденции спадът в производството на Турция продължава за втора поредна година, като през 2023 г. обемът на произведено злато е бил 36,8 тона.

Под влияние на рекордните цени на златото, потребителското търсене в Турция е отслабнало през 2025 г., твърди вестникът.

През 2025 г. световното производство на златните рудници се е увеличило с 2 процента на годишна база до 3 816,8 метрични тона, в сравнение с 3 740,6 тона през 2024 г.

В световен мащаб Китай остава най-големият производител в света, показват данните Световния съвет по златото (WGC), като страната е увеличила производството си с 1,1 процента до 384,3 тона. След Китай се нарежда Русия с 345 тона, което е с 4,5 процента повече от предходната година, докато Австралия е увеличила производството си с 3,2 процента, достигайки до 293,2 тона.

Канада отбелязва един от най-значимите ръстове сред водещите производители, като производството през 2025 г. се е увеличило с 5,2 процента достигайки 213,3 тона, а производството на Перу се е повишило с 2,8 процента и възлиза на 208,9 тона.

Вестникът отбелязва, че Световният съвет по златото (WGC) очаква геополитическите напрежения, продължаващите покупки от централните банки и устойчивото търсене на ETF-и (борсово търгувани фондове), кюлчета и монети, обезпечени със злато, да подкрепят пазара на злато през цялата 2026 г., докато търсенето на бижута вероятно ще намалее заради високите цени.