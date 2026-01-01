Задържаха шофьор в Стара Загора, след като е установено, че управлява автомобил с 3,61 промила алкохол. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Полицията задържа шофьор с 3.21 промила алкохол в Царево

На 28 юни в сектор „Пътна полиция“ е образувано бързо производство под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора срещу 44-годишен мъж за това, че на същата дата в Стара Загора, кв. „Кольо Ганчев“, е управлявал лек автомобил „Мерцедес“ след употреба на алкохол.

Шофьор с 3,22 промила алкохол е задържан в Стара Загора

Нарушението е установено с техническо средство, отчело 3,61 промила.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.