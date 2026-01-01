Въвеждаме мерки и засилен контрол за движение по пътищата. Това заяви и.д. главен секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов.

Той съобщи, че в неделя около 16:00 часа служители на „Пътна полиция“ са забелязали тежкотоварен автомобил с две спукани въздушни възглавници и почти разкачен заден мост.

„Водачът не е преустановил движението си и е продължил да се движи с около 80 км/ч.“, каза Николов.

При последвалата проверка е установено, че камионът превозва над 20 тона леснозапалим товар, без за него да е издадено необходимото разрешение. По думите на Николов превозното средство е преминало почти през цяла Европа, като е тръгнало от Белгия.

И.д. главен секретар на МВР допълни, че тахошайбата на камиона е била разменена с тази на друг тежкотоварен автомобил, открит в Пловдив. И двамата шофьори са турски граждани.

„Има съмнение за рисков товар и в другия камион“, заяви още Любомир Николов.

Заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов заяви, че пътната безопасност е ангажимент и отговорност не само на институциите, но и на гражданите, обществото и образователната система.

„Направихме анализ на основните причини за пътнотранспортните произшествия – по време, място и факторите, които ги предизвикват. Анализирахме и наказателната дейност, за да видим каква е била досегашната практика. Въз основа на това предприехме конкретни действия“, каза той.

По думите му се предвиждат промени в начина, по който ще се разследват тежките катастрофи.

„При обследването на пътнотранспортно произшествие със средна или тежка телесна повреда, или настъпил летален изход вече няма да се изследват само превозното средство и действията на водача. Ще включва вече и сервитута на пътя - състоянието на мантинелите, наличието на билбордове създаващи опасност, крайпътната растителност, включително и дървета и всички останали фактори, които биха могли да са допринесли за инцидента. Тези обстоятелства ще бъдат част от огледния протокол на досъдебното производство, за да се установят в максимална степен всички причини за настъпването на пътнотранспортното произшествие“, заяви Калоянов.

Указанията вече са подготвени и ще бъдат изпратени до всички структурни звена, обяви зам.-министъра.