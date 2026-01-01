На 27 юни, около 03.50 ч., във Второ РУ-Стара Загора е подаден сигнал за човек с прободна рана на улица в Стара Загора.

На място е изпратен полицейски екип, на кръстовище е установено пострадал 32-годишен мъж, който бил в безпомощно състояние.

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Пристигнлата на място линейка го отракала в ЦСМП, където мъжът отказал да бъде прегледан, обслужен и настанен в болница, той напуснал лечебното заведение.

При проведена беседа преди това, потърпевшият заявил пред полицейските служители, че по-рано през нощта влязъл в спор с мъж и жена, след ескалация на спора, жената му нанесла удар с нож в гърба, след което заедно с мъжа се укрили.

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Образувано е досъдебно производство от Наказателния кодекс под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.