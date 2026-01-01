Един загинал и един тежко пострадал при инцидент с електрически велосипед край Ветово, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 27 юни на третокласен път RSE 1135, при километър 1+800 - в участъка между Ветово и Смирненски.

Деца с тротинетка пострадаха след удар в кола в Плевенско

49-годишният водач е преминал от дясната в лявата лента за движение, загубил е контрол и е паднал на пътното платно.

Констатирана е смъртта на водача. Возещият се с него 55-годишен мъж е в болница - с опасност за живота.

При друг случай - жена е пострадала тежко при катастрофа с тротинетка в село Баниска. На 28 юни на ул. „Баниски лом“ 66-годишната жена е загубила контрол над превозното средство, ударила се в бордюр и паднала на пътното платно. Тя настанена в болница.