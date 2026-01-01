В дните с високи температури Столична община призовава гражданите да бъдат внимателни и да се грижат за своето здраве. Наред с препоръките на медицинските специалисти, общината предприема конкретни мерки в подкрепа на хората през най-горещите дни.

От днес Столична община организира раздаване на безплатна питейна вода на метростанция „Сердика“, като същевременно осигурява финансиране на районните администрации за разкриването на допълнителни пунктове в различни части на София.

Организация за раздаване на вода от днес има и в район „Красна поляна“ на четири локации:

· бул. „Възкресение“ – спирката при 28 ДКЦ;

· пред магазин на ул. „Алеко Туранджа“;

· бул. „Александър Стамболийски“ – при Вагон-ресторанта;

· бул. „Никола Мушанов“ и ул. „Добротич“.

Очаква се и други райони да обявят своите пунктове, като информация за тях ще бъде публикувана своевременно в официалните канали на съответните районни администрации.

Освен временните пунктове за вода, София разполага с над 190 обществени чешми, които осигуряват свободен достъп до питейна вода в паркове, градини и обществени пространства.

Като част от мерките за справяне с високите температури на 29 и 30 юни, след 13:00 часа, Столична община извършва оросяване на 58 основни булеварда, улици и площади. Целта е да се намали нагряването на пътните настилки и да се ограничи ефектът на т.нар. „градски топлинен остров“, при който температурите в силно урбанизираните зони са значително по-високи. Дейността се изпълнява върху предварително почистени улични платна със специализирана техника с устройства за оросяване (дюзи) и има за цел да охлади пътната настилка, да намали запрашаването и концентрацията на фини прахови частици във въздуха през най-горещите часове на деня.

Оросяването обхваща ключови транспортни артерии като бул. „Цариградско шосе“, бул. „България“, бул. „Сливница“, бул. „Черни връх“, бул. „Ботевградско шосе“, бул. „Владимир Вазов“, бул. „Царица Йоанна“, „Ломско шосе“, както и централни улици и площади и основни връзки към различни райони на града.

Столична община напомня, че жегата влияе и на безопасността на движението. Високите температури намаляват концентрацията както на шофьорите, така и на пешеходците, затова е необходима повишена предпазливост. Отново призоваваме никога да не бъдат оставяни деца или домашни любимци в паркирани автомобили, където температурата може за минути да достигне опасни стойности.

Според специалистите рискът за здравето е най-висок в часовете между 11:00 и 17:00 часа. Препоръчително е да се ограничи престоят на открито в този интервал, да се приемат достатъчно течности, да се носят светли и свободни дрехи, шапка и слънчеви очила, както и да се обръща специално внимание на децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания.

Столична община ще продължи да предприема необходимите мерки за ограничаване на последиците от високите температури и призовава гражданите да бъдат внимателни и отговорни. Пазете себе си, грижете се за хората около вас и не подценявайте риска от горещините.