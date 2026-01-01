Верижна катастрофа с участието на четири автомобила е станала на 26 юни на път I-6 край село Търничени. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е възникнал около 09:25 ч. на км 285+700, след кръстовището за Търничени.

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По първоначална информация товарен автомобил „Форд“, управляван от 37-годишен мъж, поради неспазване на дистанция е застигнал и ударил намаляващ скоростта лек автомобил „Ситроен“, управляван от 46-годишен мъж. Вследствие на удара „Ситроен“-ът е блъснал движещия се пред него лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 56-годишен мъж, който от своя страна се е ударил в лек автомобил „Ленд Роувър“, управляван от 52-годишна жена.

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Оказана е медицинска помощ на 49-годишна жена – пътничка в „Ситроен“, която е прегледана на място от екип на ФСМП. 64-годишен пътник от товарния автомобил е транспортиран в болница в Казанлък, където е прегледан и освободен.

Водачите са тествани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни. На 37-годишния водач е съставен акт за установено административно нарушение и е издаден протокол за ПТП.