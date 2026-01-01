Разследването на тежките пътнотранспортни произшествия ще обхваща значително повече фактори от досегашната практика. Освен действията на водача и техническото състояние на превозното средство, вече ще се проверяват и елементи от пътната инфраструктура, като мантинели, билбордове, крайпътна растителност и други обстоятелства, които биха могли да са допринесли за инцидента. Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов.

Заместник-министърът на вътрешните работи заяви, че пътната безопасност е ангажимент и отговорност не само на институциите, но и на гражданите, обществото и образователната система.

„Направихме анализ на основните причини за пътнотранспортните произшествия – по време, място и факторите, които ги предизвикват. Анализирахме и наказателната дейност, за да видим каква е била досегашната практика. Въз основа на това предприехме конкретни действия“, каза той.

Обследват всички участъци с концентрация към ПТП у нас по заповед на регионалния министър

По думите му се предвиждат промени в начина, по който ще се разследват тежките катастрофи.

„При обследването на пътнотранспортно произшествие със средна или тежка телесна повреда, или настъпил летален изход вече няма да се изследват само превозното средство и действията на водача. Ще включва вече и сервитута на пътя - състоянието на мантинелите, наличието на билбордове създаващи опасност, крайпътната растителност, включително и дървета и всички останали фактори, които биха могли да са допринесли за инцидента. Тези обстоятелства ще бъдат част от огледния протокол на досъдебното производство, за да се установят в максимална степен всички причини за настъпването на пътнотранспортното произшествие“, заяви Калоянов.

Указанията вече са подготвени и ще бъдат изпратени до всички структурни звена, обяви зам.-министъра.