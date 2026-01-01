Възрастен мъж е с прободни рани след скандал с жена в Старозагорско, съобщиха от полицията.

На 16 февруари е подаден сигнал от 37-годишен мъж, че преминавайки с автомобила си по улица в село Бузовград, видял бягаща жена, гонена от мъж.

71-годишена жена нанесе прободна рана на 66-годишния си приятел

Установено е, че това са 74-годишен мъж и 69-годишна жена. Мъжът е заявил, че жената му е била на гости, скарали се, след което взаимно са си нанесли наранявания.

Мъжът е настанен в болница с две прободни рани - без опасност за живота. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.